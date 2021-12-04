Kabaktepe: Engellilere hizmet sosyal zorunluluk

AK Parti İstanbul
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Şişli
'deki AK Nokta'da görev yapan engelli parti üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul'da oluşturulan 39 AK Nokta'dan biri olan Şişli'deki mobil merkezin açılışını da yapan Kabaktepe, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü tebrik ettiği engelli üyeleri tek tek selamladıktan sonra çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Kabaktepe, sohbet ettiği vatandaşlardan AK Parti'ye üye olmak isteyenlerin kaydını aldı. Engelsiz bir yaşamı, sosyal hayatı, iş ve eğitim hayatını daha iyi hale getirmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine inanarak bunun için çaba gösterdiklerini aktaran Kabaktepe, "Tüm bunları sağlayabilmek için gereken iş ve işlemleri yapmaktan da geri durmayacağız. Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız işleri sosyal sorumluluk olarak değil sosyal zorunluluk görüyoruz. Hayat bize yaşamak için verilmiş bir sermayedir. Tüm engelleri kaldırarak hep beraber bu hayatı yaşama cesaretini ve gayretini göstermeye bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.