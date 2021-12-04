İSKİ’den bir skandal daha! Sayıştay raporunda ortaya çıktı

Daha önce de Şile Ulupelit mevkiindeki ormanın içinde ve Kemerburgaz'daki su kaynaklarına kaçak olarak kurulan sistem ile kuyu sularının Hamidiye markasıyla vatandaşa satıldığı ortaya çıkmıştı. Şile'deki skandalın ardından Kemerburgaz'daki kaçak yapıların da denetleme öncesinde yıkıldığı iddia edilmişti. Bu kuyuların ise 31 Mart seçimlerinden önce CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu tarafından kurulduğu daha sonra ise ortaklarına devrettiği ortaya çıkmıştı. Hamidiye'nin Kemerburgaz'daki tesisinde ise çamur içinde ve asbest oluşan borulardan su dolumu yapılarak vatandaşa sunulduğu görülmüştü.

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