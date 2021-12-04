Kılıçdaroğlu’ndan tehlikeli provokasyon

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
randevu talebine olumlu cevap alamayınca adeta baskın yaparcasına Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK) kapısına dayandı. Randevusu olmadığı gerekçesiyle TÜİK binasına alınmayan Kılıçdaroğlu bina önünde şov yaptı. Yeni bir provokasyona daha imza atan Kılıçdaroğlu, TÜİK'in randevu isteğini geri çevirmesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Amacı TÜİK önünde vatandaşların da gelmesini sağlayarak gerginlik yaratmaktı ama FETÖ'cüler haricinde gelen olmayınca amacına ulaşamadı.
ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ
Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke
ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç
ile Türkiye İstatistik Kurumu'na baskın yaptı. Böke ve Özkoç, içeri girmek için kapıdaki görevlilerle konuştu. Görevliler randevuları olmadığı için kapıyı açamayacaklarını söyledi. CHP heyetinin binaya girememesi üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez bina önünde açıklama yaptı. TÜİK'le ilgili olumsuz değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra binadan ayrıldı. TÜİK'ten randevu alamadığını dün sosyal medya hesabından, "TÜİK'ten randevu istedim. Vermediler. Saat 11.00'de geliyorum haberiniz olsun!" sözleri ile duyuran Kılıçdaroğlu hem TÜİK çalışanlarına gözdağı verdi hem de vatandaşları davet etti. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına FETÖ'cüler haricinde vatandaşlar itibar etmedi.
FETÖ'CÜLERİN UMUDU
Bina önünden ayrılmak üzere iken, Kılıçdaroğlu'na bağıran bir kişi, oğlunun FETÖ'den tutuklu olduğunu belirterek, kendisine yardım etmesini istedi. Her fırsatta terör örgütü FETÖ'den dolayı tutuklanan veya KHK ile görevden ihraç edilenlerle ilgili düzenleme yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun TÜİK önündeki toplantısına FETÖ'cülerin katılması dikkat çekti.
TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ
TÜİK baskınını sert dille eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü lideri gibi davrandığını söyledi. Soylu, "Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleriyle ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip mekân basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir" dedi.