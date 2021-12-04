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Giriş Tarihi: 4.12.2021 18:19

Mardin'de polisin aracına bomba yerleştirildi

Mardin’de polisin aracına bomba yerleştirildi

Mardin'de  Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli olan bir polisin özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcı fark edilirken, olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı tarafından imha edildi. Olası bir facianın önüne geçilirken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

PARMAK İZİ TARAMASI YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Mardin'de polisin aracına bomba yerleştirildi
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