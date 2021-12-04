Mardin’de polisin aracına bomba yerleştirildi

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

PARMAK İZİ TARAMASI YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.