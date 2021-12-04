Savcı Uzun’u şehit eden teröriste rekor ceza

Tunceli'nin Ovacık
ilçesinde savcı Murat Uzun'u şehit eden terör örgütü PKK
'nın, bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olan 'Azat Çüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu'ya, katıldığı ve talimatını verdiği eylemlerden 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 564 yıl 81 ay hapis ve 72 bin lira para cezası verildi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 2017'de operasyonda yaralı yakalanan, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olan ve aralarında Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, sivil vatandaşların öldürdülmesi olayının da yer aldığı birçok eylemin planlayıcısı olduğu belirtilen 'Azat Çüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu'nun Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Ovacık Savcısı Murat Uzun'u, güvenlik güçlerini ve çok sayıda sivilin öldürülmesi olayını gerçekleştiren ve emrini veren Topçu'nun 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 5 kez müebbet, 564 yıl 81 ay hapis ve 72 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.