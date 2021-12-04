Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya sunuyoruz' diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak

DÜNYAYA SUNUYORUZ

Türkiye ile ilgili pozitif algıda İHA'lar çok önemli bir yer tuttu. Oyun değiştirici kullanım şekli olarak ortaya çıktı. Onların oluşturduğu algıyla beraber diğer araçlarımıza olan ilgi arttı. Biz insansız sistemler kurgunu dünyaya sunuyoruz.

Salgın döneminde dahi Savunma Sanayii üretimi pek hız kesmedi. Şu anda talepler oldukça fazla ve tam kapasite çalışıyoruz. Yüksek Katma Değer üretiminde Savunma Sanayii üretime devam edecek. Alt yüklenicilerimiz de bu üretime katılacaklar."