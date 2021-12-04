Terörden temizlenen sınır hattına yol yapılıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde PKK terör örgütünün yaptığı saldırılar nedeniyle İran-Irak sınırının kesiştiği noktada yer alan sınırın sıfır notasındaki Şemdinli'ye bağlı köy ve yayla yolları yeniden yapılmaya başlandı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla teröristlerde temizlenen Aktütün, Konur, Yeşilbayır ve Uğuraçan köyleri ile Korgan köyü Akbal mezra yollarında ekipler yoğun bir mesai harcadı. Bu bölgelerde büyük bir oranda çalışmalar tamamlandı. Bölge halkı artık huzur ve güven içerisinde köylerine ve yaylalarına gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Çalışmalar kapsamında, yaklaşık 3 bin 500 nüfusun bulunduğu Konur, Dereyanı, Aktütün, Yeşilbayır, Uğuraçan köylerinin ulaşımını sağlayan 25 kilometrelik grup köy yolunun sathi asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı.

Şemdinli İlçe Özel İdare ekipleri tarafından Kayalar köyünde, hayvansal içmede kullanılmak üzere 3 bin metreden borulu sistemle su getirilmesi çalışmaları yapıldı. Terörden arındırılan Konur köyünde yaşayan vatandaşların, yayla ve arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Hakkari Valiliği İl Özel İdare tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı. Teröristlerin saldırılarından dolayı iş makinelerinin giremediği Korgan köyüne bağlı Akbal, Binahere mezralarına ait yollar yeniden yapıldı. Yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Şemdinli Kaymakamı Muhammed Tugay, bölgede çalışmaları sık sık yerinde takip ederek, köylülerle bir araya geliyor. Terörden dolayı güvenlik gerekçesiyle boşaltın ancak huzur ve güven ortamıyla birlikte geri dönüşlerin sağlandığı dağ köylerine yönelik de yol yapım çalışmaları başlatıldı.