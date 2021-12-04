Üç Akıncı TİHA göreve başladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'na teslim edilen 3 adet Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) göreve başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan 3 adet Akıncı İHA, Çorlu
'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da "Gökyüzünün neferleri göreve hazır. Kabul faaliyetleri tamamlanan yeni Akıncı TİHA'larımız Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hayırlı olsun" açıklaması yaptı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar "TSK'nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'lar ordumuza teslim edilerek aktif operasyonel kullanıma başlandı. Hayırlı ve uğurlu olsun" mesajını paylaştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
ise "De ki: Hor bakmayın bu durgun sele. O yetmiş bir kavme akın çıkarmış... Yolunuz açık olsun #AKINCI'lar" ifadelerini kullandı.
TİHA'lar, MİT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından kullanılacak. Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok-II İnsansız Hava Aracı'ndan elde edilen tecrübelerle geliştirilen Akıncı TİHA, ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri icra edebilecek.
FORBES: TÜRK SİHA'LARI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Bayraktar TB2 SİHA'ları dünya gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Forbes dergisi, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili analizinde, Ukrayna ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lara geniş yer ayırdı. "Drone'lar Ukrayna Savaşında Dengeyi Değiştirebilir" başlıklı yazıda, SİHA'ların Dağlık Karabağ'da Ermenistan tanklarını parçaladığı belirtilirken "Rus ordusu, Türk SİHA'larını Ukrayna için kuvvet çarpanı olarak kabul ediyor" denildi.