Giriş Tarihi: 4.12.2021

Üç Akıncı TİHA göreve başladı

Türkiye’nin gurur projelerinden biri olan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), TSK’nın gökyüzündeki neferi olacak. Üç adet Akıncı TİHA, Kara Kuvvetleri bünyesinde göreve başladı