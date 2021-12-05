AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde AK Parti
eski İlçe Başkanlarından Cihan Güven
'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay dün Cudi Mahallesi
Eski Mezbahane Mevkisi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; sokağa özel aracı ile giren Tahir Güven, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgede güvenlik çemberi oluştururken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Güven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti. Abisi Cihan Güven ile birlikte AK Parti Cizre İlçe Teşkilatı
'nda görev yapan Tahir Güven, AK Parti programlarında aktif bir şekilde rol almıştı.