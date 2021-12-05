Bartın Üniversitesi dünyada bir ilke imza attı

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yaptığı yeni patent başvurusu sonuçlandı. Dünyada ilk kez geliştirilen ve güvenlik alanındaki olayların sonuçlandırılmasında yardımcı olacak "Parmak İzinden Ayak Boyunu Tahmin Eden Zeki Sistem" incelemeli patent belgesi aldı.

Parmak izinden cinsiyet tespit eden sisteme entegre edilecek

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan'ın "Parmak İzinden Cinsiyet Tahmin Eden Sistem" ve "10 Parmaktan Herhangi Biri Temel Alınarak Yeni Bir Yaklaşımla Parmak İzinden Cinsiyet Tespit Eden Zeki Sistem"in ardından geliştirilen yapay zeka tabanlı yeni sistem suçlu tespitinde büyük kolaylıklar sağlayacak. Çeşitli deneylerle güvenilirliği test edilen sistemler emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatının kriminal birimlerinde kullanılması durumunda da suç ve suçluyla mücadelede önemli katkılar sağlayacak.

"ZANLILARIN YAKALANMASINI KOLAYLAŞTIRACAK BİR BULUŞ"

Geliştirilen sistem ile ilgili bilgiler veren Ceyhan, "Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı kapsamında olan akıllı sistemler üzerine 10 yıldan uzun zamandır çalışmaktayız. Özellikle kriminal ve güvenlik alanlarında faydalı olacak araştırmalar yapmakta ve ürünler geliştirmekteyiz. Tescil edilen bu patentimiz de daha önce tescil edilen Türkiye, Avrupa ve Amerika patentlerimiz gibi özellikle kriminal alanda zanlıların yakalanmasını kolaylaştıracak bir buluş. Geliştirilen sistem sayesinde parmak izinin sahibine ait daha önce hiçbir bilgi olmasa bile, sadece kişinin olay yerinden temin edilen parmak izi sisteme verilerek dünyada ilk defa geliştirilen yöntemle yapay zekânın otomatik devreye girmesi sonucunda parmak izi sahibinin ayak boyu yüzde 90'ların üzerinde başarı oranı ile tespit edilebilmektedir. Elde edilen bilgi özellikle kriminal alanlarda suçlu tespitinde şüpheli sayısını önemli miktarda düşürmekte, böylelikle adli birimlerin zaman ve emek kaybını azaltmaktadır. Tescillediğimiz bu yerli ve milli patentlerimiz ile dünyaya örnek olacak ürün geliştirmiş de oluyoruz. Yapay zekâ destekli bu biyometrik sistemlerimiz ile ilgilenen ülkeler bulunuyor. Ayrıca buluşlarımızın lisans hakkını satın almak isteyen firmalar da var" şeklinde konuştu.

REKTÖR UZUN TEBRİK ETTİ

Bartın Üniversitesi'nde ülkemizin kalkınmasına katkılar sunularak her geçen gün yeni başarı hikayeleri yazıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise, "Gerçekleştirilen çalışmalarla güvenlik alanında fark oluşturacak yerli ve milli bir sistem geliştirildik. Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalışarak, her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim, emeği geçen öğretim görevlimize, çalışmalarda emeği bulunan herkese ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habib Asan'a da teşekkür ediyorum" dedi.