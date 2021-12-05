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Giriş Tarihi: 6.12.2021 03:35

Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

DHA
Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Başkan Erdoğan'ın 6-7 Aralık tarihleri arasında Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede, "6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.

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Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek
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