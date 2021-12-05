DASKUT sokak hayvanlarına dost eli uzatıyor

Zor durumda olan insanlarına dost ellini uzatan DASKUT derneği bünyesinde bulunan hayvanları koruma birimi şimdide Allah'ın sessiz kulları olarak nitelendirilen sokak hayvanları ve doğada bulunan kuşlara dost elini uzatıyor.
DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli Canlar Soğuktan Ölmesin, Bir Canı da Sen Kurtar isimli bir kampanya başladıklarını belirterek, "Biz DASKUT olarak soğuk ve yağışlı havalarda Allah'ın sessiz kullarının üşümemesi ve donmamaları için bir kampanya başlattık. Bilindiği gibi kırsallara terk edilen sokak hayvanlarına çeşitli şekilde besleyenler çok ama bunların, kırsallarda soğuk kış günlerinde barınabileceği bir yuvaları yok. Bunun için bir kampanya başlattık. Bu kampanya için işletmelere çağrı yaparak, elinizde atıl olarak bulunan ahşap, palet gibi vesaire malzemeleri bizlere bağışlayın. Bizler de gönüllerimizle atölyemizde bu can dostlarımız için yuva yapalım."
BAĞIŞLAR TERK EDİLEN HAYVANLAR VE KUŞLARA YUVA OLACAK
Genel Başkan Meriçli, "Bağışlanan bu malzemeler oluşturduğumuz atölyelerde kırsallara terk edilen sokak hayvanlarına ve kuşlarımıza yuva olacak. Soğuk kış günlerinde kardan, yağmurdan üşümeden, ıslanmadan barınabilecek sıcak bir yuvaları olacak. Bağışlanan malzemeler ile yapılacak yuvalara bağışlayan firmaların ismini yazacağız. Böylece bu firmaların da bir sokak hayvanına veya doğadaki bir kuşun yuvaları olmasına vesile olacaklar" dedi.
MALZEME YERİNE PARA BAĞIŞI DA YAPABİLİRLER
Sadece malzeme değil para da bağışlayabileceklerini belirten Genel Başkan Meriçli, "Firmalar sadece malzeme değil, aynı zamanda para bağışında da bulunabilirler. Para bağışında bulunan firma ve kişilerin gönülleri rahat olsun, her türlü izinler alındı ve bağışlanan paralar ilgili birimler tarafından denetleniyor. Bağışladıkları para ile gerekli malzemeler alınacak, artan para ile de can dostlarımız için mama ve yem alacağız. Hayvanlar zaten kırsallarda belirli alanlara terk ediliyor, bizlerde yaptığımız bu yuvaları o alanlara bırakıyoruz ve bırakmaya devam edeceğiz. Bırakılan yuvalar ile birlikte mama ve yemleri de bırakacağız. Böylece bu can dostlarımızın hem üşümemelerini hem de aç kalmalarını önlemiş olacağız. Türk Milleti olarak hayırsever bir milletiz, merhametliyiz ve birlik ve beraberlik içindeyiz. Bunun için firmalar ve hayırsever vatandaşlarımız bu kampanya ya yoğun ilgi göstereceklerine inancımız tamdır. Bugüne kadar bağış yapanlardan ve yapacak olanlardan Allah Razı Olsun" dedi.