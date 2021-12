DASKUT sokak hayvanlarına dost eli uzatıyor

MALZEME YERİNE PARA BAĞIŞI DA YAPABİLİRLER

Sadece malzeme değil para da bağışlayabileceklerini belirten Genel Başkan Meriçli, "Firmalar sadece malzeme değil, aynı zamanda para bağışında da bulunabilirler. Para bağışında bulunan firma ve kişilerin gönülleri rahat olsun, her türlü izinler alındı ve bağışlanan paralar ilgili birimler tarafından denetleniyor. Bağışladıkları para ile gerekli malzemeler alınacak, artan para ile de can dostlarımız için mama ve yem alacağız. Hayvanlar zaten kırsallarda belirli alanlara terk ediliyor, bizlerde yaptığımız bu yuvaları o alanlara bırakıyoruz ve bırakmaya devam edeceğiz. Bırakılan yuvalar ile birlikte mama ve yemleri de bırakacağız. Böylece bu can dostlarımızın hem üşümemelerini hem de aç kalmalarını önlemiş olacağız. Türk Milleti olarak hayırsever bir milletiz, merhametliyiz ve birlik ve beraberlik içindeyiz. Bunun için firmalar ve hayırsever vatandaşlarımız bu kampanya ya yoğun ilgi göstereceklerine inancımız tamdır. Bugüne kadar bağış yapanlardan ve yapacak olanlardan Allah Razı Olsun" dedi.