Erdoğan’a bombalı tuzak son anda önlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Siirt
'teki mitingine Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görevlendirilen polis memurunun aracının altına yerleştirilen bomba son anda fark edilerek imha edildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, bombayı aynı göreve gidecek olan polis memurunun arkadaşının arabasına binerken fark ettiği, facianın bu şekilde önlendiği ortaya çıktı.
BOMBAYI ARKADAŞI FARK ETTİ
Hain plan Mardin'in Nusaybin ilçesinde devreye sokuldu. Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingi için görevlendirilen Mardin'in Nusaybin ilçesi Çevik Kuvvet Büro Amirliği
'nde görevli bir polis memuru, sabah evinden çıktıktan sonra birlikte göreve gideceği arkadaşının evinin önüne geldi. Kendisi gibi dış göreve gidecek polis memurunu evinden aldığı sırada arkadaşı araç altında bir cisim fark etti.
Yapılan incelemede aracın altına bomba düzeneği yerleştirildiği fark edildi. Kim tarafından yerleştirildiği henüz tespit edilemeyen bombalı düzenek, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi. Teröristlerin, miting alanına ya da emniyet müdürlüğü yakınlarına bırakılacağını düşündükleri aracı, uzaktan kumandayla patlatarak büyük bir eylem planladıkları belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.