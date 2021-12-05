Eren Kış-6 operasyonunda PKK’ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Söylemez'in, uzun süreden beri Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği, başta yol kesme, araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı ve 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli İl Merkez kırsalında icra edilen operasyonda Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'inşehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğu açıklandı.