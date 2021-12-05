Hayriye’nin ailesine taziye telefonu

Geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı eski eşi Mehmet Ayata (35) tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın (30) annesi Keziban Alkutay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini telefonla arayarak başsağlığı dilemesinin yüreğindeki acıyı hafiflettiğini söyledi.Başkan Erdoğan'ın yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu söylediğini de belirten acılı anne, "Cumhurbaşkanımızın bizleri araması acımızı hafifletti. Bizlere her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Böyle acılı bir günümüzde Cumhurbaşkanımızın bizleri araması çok önemli" diye konuştu.

'KATLİAM YAPMAYA GEYMİŞ'

Öte yandan Altunay ailesinin avukatı Özkan Şenyurt yaptığı açıklamada Mehmet Ayata'nın katliam için eve geldiğini söyledi. Katil zanlısının Hayriye'nin ve ailesinin yaşadığı ikamete eline aldığı silahı ve cebinde yedek mermileri ile geldiğini belirten Avukat Şenyurt, "Kapıyı açan Hayriye ile hiçbir konuşma yapmadan, kapıyı açar açmaz önceden mekanizmasını kurduğu ve elinde bulundurduğu silahı Hayriye'nin başına dayayarak yakın mesafeden ateş etmek suretiyle ölümüne sebep olmuştur. Olayda gerek konut içinde gerekse konutun önündeki antrede de başkaca mermi ve mermi çekirdekleri bulunmuştur" dedi.

'SİLAH TUTUKLUK YAPTIĞI İÇİN ANNE KURTULDU'

Ailenin avukatı Özkan Şenyurt , katil zanlısı Mehmet Ayata'nın Hayriye'nin annesi Keziban Alkutay'ın katilin elindeki silahın tutukluk yapması nedeni ile olaydan şans eseri kurtulduğunu kaydetti. Hayriye'nin ardından namluyu anne Keziban'a doğrultulduğunu belirten Şenyurt, "silah tutukluk yapıyor. Bu sırada mekanizmayı yeniden kuruyor. Bu sırada erkek kardeşler Murat ve Aykut Emre Alkutay duruma müdahale ediyor. Silah patlıyor. Kapının menteşesine mermu saplanıyor. Ardından iki erkek kardeş çenesinden ve karnından yaralanıyor" diyerek yaşanan vahşete dikkat çekti.