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Giriş Tarihi: 5.12.2021

‘Kaçmak isteyen oğlumu PKK mağarada tutuyor’

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘Kaçmak isteyen oğlumu PKK mağarada tutuyor’
TERÖR örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 247 ailenin 825 gündür sürdürdüğü eylemde, 3 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş, bir süre önce ikna yoluyla teslim olan 4 teröristin ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda önceki gün teslim olan 4 PKK'lının ifadelerine göre, oğlu Yusuf'un PKK'dan kaçmak istediğini ancak örgüt tarafından cezalandırılmak amacıyla zorla mağarada tutulduğunu belirten Begdaş, devletin desteği ile oğlunu kurtarmak için HDP önünde mücadelesini sürdüreceğini söyledi.
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‘Kaçmak isteyen oğlumu PKK mağarada tutuyor’
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