Kılıçdaroğlu, kovulan işçilere randevu vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" demişti ama işten çıkarılan işçilere 2 gün boyunca randevu vermedi. Türkiye İstatistik Kurumu
'na (TÜİK) randevu almadan giden Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan ve CHP Genel Merkezi'ne gelen 4 işçiye 2 gün boyunca randevu vermediği bildirildi.
İBB'den çıkarılan 13 bin 312 kişi adına Samet Bulutcu
, Ömer Çevik
, Mustafa Hakan Tüter
ve Birol Durmuş
, 15 Eylül 2020'de CHP Genel Merkezi'ne gitti ve Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için randevu talep etti. CHP Genel Merkezi, mağdur işçilere randevu vermedi. Bulutcu, Çevik, Tüter ve Durmuş, 16 Eylül 2020'de yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi ve Kılıçdaroğlu'ndan yeniden randevu talep etti. CHP Genel Merkezi, işçilere yeniden randevu vermedi.
SABAH'a konuşan mağdur işçiler, Kılıçdaroğlu'nun 18 Aralık 2018'de açıklama yaptığı ve "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" dediği gerekçesiyle CHP Genel Merkezi'ne geldiklerini ancak iki gün boyunca Kılıçdaroğlu'yla görüştürülmediğini açıkladı.
Samet Bulutcu: Kemal Bey
verdiği namus sözünü tutmadığı gibi bize randevu verip dinlemedi bile. Üzülerek söylüyorum ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizim nezdimizde güvenirliği kalmamıştır.
Ömer Çevik: 13 yıldır İSPARK A.Ş'de çalışmaktayım. Hiçbir gerekçe göstermeden tazminatsız işten çıkartıldım. Hakkımı aramak için CHP Genel Merkezi'ne geldim fakat Kemal Bey bizi dinlemedi.