‘Küçük Kandil’e dev operasyon

Terör örgütü PKK'nın kış aylarında barınma yeri olarak kullandığı, teröristler için stratejik bir bölge olan ve terör örgütünün 'Küçük Kandil' dediği Muş
ve Diyarbakır
arasındaki Şenyayla Bölgesi
'nde 'Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı
'nın sevk ve idaresinde, Diyarbakır Jandarma
ve Muş Jandarma
komutanlıklarının katılımıyla jandarma komando, jandarma özel harekât ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 84 operasyonel tim ve 1300 personel görev alıyor.