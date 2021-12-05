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Giriş Tarihi: 5.12.2021

‘Küçük Kandil’e dev operasyon

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘Küçük Kandil’e dev operasyon
Terör örgütü PKK'nın kış aylarında barınma yeri olarak kullandığı, teröristler için stratejik bir bölge olan ve terör örgütünün 'Küçük Kandil' dediği Muş ve Diyarbakır arasındaki Şenyayla Bölgesi'nde 'Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Diyarbakır Jandarma ve Muş Jandarma komutanlıklarının katılımıyla jandarma komando, jandarma özel harekât ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 84 operasyonel tim ve 1300 personel görev alıyor.
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‘Küçük Kandil’e dev operasyon
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