Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Tayland Milli Günü’nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, mesajında Tayland'ın milli gününü tebrik ederek, "Tayland'ın Milli Günü dolayısıyla, dost Tayland halkını Türk milleti ve şahsım adına tebrik ederim. Türkiye ile Tayland arasındaki mevcut iyi ilişkilerimiz çerçevesinde Parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin karşılıklı temaslar ve diyalog yoluyla güçlendirilmesi samimi dileğimdir. Bu duygu ve düşüncelerle, dost Tayland halkına sıhhat, huzur ve refah, zat-ı alinize ve şahsınızda Tayland Temsilciler Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk temennilerimi iletirim" ifadelerini kullandı.