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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Mersin şehidini uğurladı

DURHASAN ŞAHİN
AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Mersin şehidini uğurladı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) memleketi Mersin’de binlerce kişi tarafından uğurlandı

Tunceli'nın Ovacık ilçesi kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede şehidin annesi Emine Mutlu, "Nasıl dayanırım ben bu acıya" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi Elazığ'da yapılan törenin ardından memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Şehit Mutlu için Erdemli Ulu Cami'de tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölge milletvekilleri, şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı. Cenazede Bakan Soylu, şehidin babası Ali Mutlu ile bir süre sohbet etti, başsağlığı diledi. Şehit Astsubay Celil Mutlu'nun 6 aylık hamile eşi Melike Mutlu ile annesi Emine Mutlu, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Emine Mutlu, "Yavrucuğum sana uzanan eller kırılsın, yavrum kuzum. Nasıl dayanırım ben bu acıya" diyerek gözyaşı döktü. Mutlu'nun cenazesi Alata Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Mersin şehidini uğurladı
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