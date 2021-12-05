Mersinliden yüz bulamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, HDP
'li Selahattin Demirtaş
'ın talimatıyla günlerdir "Yüz binleri alanlara toplayacağız" iddiasıyla "Milletin Sesi
" ismiyle başlattığı miting programını Mersin
ile başlattı. CHP'den miting alanına ilişkin görüntüler paylaşılarak 100 bin kişinin katıldığı öne sürüldü.
29 İLDEN OTOBÜS KALDIRILDI
Mersin Cumhuriyet Meydanı
'ndaki mitingde CHP'ye destek vermeleri için HDP, İYİ Parti
ve TİP'ten de katılım yapıldı. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu
yanındaki alanda gerçekleşen mitingi kalabalık göstermek isteyen CHP destekçileri ile birlikte 29 ilden otobüs kaldırdı.
21 BİN 500 KİŞİ
CHP'nin "Yüz binleri topluyoruz" çıkışıyla düzenlediği mitingde alan içinde 18 bin 500 kişi bulunurken, alana girmemekte ısrar eden ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 bin kişi olmak üzere toplam 21 bin 500 kişi olduğu öğrenildi.