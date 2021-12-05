Savunma sanayii ihracatında rekora koşuyoruz

Antalya
'da düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bu yıl savunma sanayii
ihracatı 2.8 milyar dolara yaklaştı. Savunma sanayiimiz ilişkilerimize ve dış politikadaki etkinliğimize katkı sunuyor. Pakistan
için 4 MİLGEM korvet inşa ediyoruz. Filipinler
'e ATAK helikopterlerimizin ihracatına ilişkin süreçte sona yaklaşıyoruz. Sahada başarılarını kanıtlayan tüm ürünlerimizle, yurt dışında ihraç ettiğimiz ürünlerle etkinliğimiz artıyor. İHA'lar ve SİHA'lar savaş literatüründe yeni bir paradigma değişikliği yarattı. Türkiye olarak bunda öncü rol oynuyoruz. Son NATO ve AGİT toplantılarında çok sayıda yabancı bakan bana 'Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız' diye soruyorlar. "Çünkü bizim yatırımcımız, mühendisimiz, bilim insanlarımız çok zeki" diyorum. Polonya'nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. Şu anda çok sayıda AB ve NATO üyesi ülkeler bu tür ürünlerimize ilgi duyuyor. Çok sayıda ülkeyle bu anlamda temaslarımızı devam ediyor. Bugün bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat pencereleri açılıyorsa, sahada dengeler sağlanıyorsa bunda Türk savunma sanayi ürünlerinin oynadığı rol ortadadır. Son Seul ziyaretimde Altay Milli Tankı
'nın güç grubu yani motor ve şanzımanıyla ilgili niyet mektubu imzaladım" dedi.
HRACATTA HEDEF 300 MİLYAR DOLAR
TIM Başkanı İsmail Gülle:
İhracat Kasım'da
21.5 milyar dolarla yeni
bir rekora imza attı. Son
12 aylık ihracatımız da 221
milyar dolara ulaşarak
2022 hedefi olan 235 milyar
dolara oldukça yaklaştı.
Şimdi hedefimiz bu kazanımları
kalıcı hale getirerek
Türkiye'nin toplam ihracatını
5 yıl içinde 300 milyar
dolara taşımak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:
Savunma
Sanayii'nde 20 yıl önce
sadece 62 savunma projesi
yürütülürken, bu sayı
bugün 750'yi geçti. Bu
projelerin yaklaşık
yarısı son
5 yılda başlatıldı.
2002'de
sadece 248 milyon
dolar olan
savunma ve
havacılık ihracatımız
yıldan yıla
kat kat artmaktadır.
Savunma
ve havacılık ihracatımız bu
yılın ilk 11 ayında geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
40 artışla 2 milyar 794 milyon
dolar seviyesine çıktı.
2021'i 3 milyar doların üzerinde
bir savunma sanayii
ihracatıyla tamamlamayı
bekliyoruz.