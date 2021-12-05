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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Savunma sanayii ihracatında rekora koşuyoruz

BETÜL USTA BETÜL USTA
Savunma sanayii ihracatında rekora koşuyoruz

Antalya’daki savunma sanayii konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çok sayıda AB ve NATO üyesinden savunma sanayii ürünlerimize ilgi var. Bu alanda öncü ülke olduk

Antalya'da düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bu yıl savunma sanayii ihracatı 2.8 milyar dolara yaklaştı. Savunma sanayiimiz ilişkilerimize ve dış politikadaki etkinliğimize katkı sunuyor. Pakistan için 4 MİLGEM korvet inşa ediyoruz. Filipinler'e ATAK helikopterlerimizin ihracatına ilişkin süreçte sona yaklaşıyoruz. Sahada başarılarını kanıtlayan tüm ürünlerimizle, yurt dışında ihraç ettiğimiz ürünlerle etkinliğimiz artıyor. İHA'lar ve SİHA'lar savaş literatüründe yeni bir paradigma değişikliği yarattı. Türkiye olarak bunda öncü rol oynuyoruz. Son NATO ve AGİT toplantılarında çok sayıda yabancı bakan bana 'Siz bu konuda niye bu kadar başarılısınız' diye soruyorlar. "Çünkü bizim yatırımcımız, mühendisimiz, bilim insanlarımız çok zeki" diyorum. Polonya'nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. Şu anda çok sayıda AB ve NATO üyesi ülkeler bu tür ürünlerimize ilgi duyuyor. Çok sayıda ülkeyle bu anlamda temaslarımızı devam ediyor. Bugün bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat pencereleri açılıyorsa, sahada dengeler sağlanıyorsa bunda Türk savunma sanayi ürünlerinin oynadığı rol ortadadır. Son Seul ziyaretimde Altay Milli Tankı'nın güç grubu yani motor ve şanzımanıyla ilgili niyet mektubu imzaladım" dedi.



HRACATTA HEDEF 300 MİLYAR DOLAR
TIM Başkanı İsmail Gülle: İhracat Kasım'da 21.5 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı. Son 12 aylık ihracatımız da 221 milyar dolara ulaşarak 2022 hedefi olan 235 milyar dolara oldukça yaklaştı. Şimdi hedefimiz bu kazanımları kalıcı hale getirerek Türkiye'nin toplam ihracatını 5 yıl içinde 300 milyar dolara taşımak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Savunma Sanayii'nde 20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bu sayı bugün 750'yi geçti. Bu projelerin yaklaşık yarısı son 5 yılda başlatıldı. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız yıldan yıla kat kat artmaktadır. Savunma ve havacılık ihracatımız bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 2 milyar 794 milyon dolar seviyesine çıktı. 2021'i 3 milyar doların üzerinde bir savunma sanayii ihracatıyla tamamlamayı bekliyoruz.

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Savunma sanayii ihracatında rekora koşuyoruz
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