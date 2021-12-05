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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Hüseyin KAÇAN
Şehidimizin kanı yerde kalmadı
EREN Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun kanı yerde kalmadı. Devam eden operasyonda bir mağarada sıkıştırılan 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Önceki gün 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. -
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Şehidimizin kanı yerde kalmadı
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