Şehidimizin kanı yerde kalmadı

EREN Kış-6 (Mercan Dağları
) Operasyonları kapsamında, Tunceli
-Ovacık
ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu
'nun kanı yerde kalmadı. Devam eden operasyonda bir mağarada sıkıştırılan 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Önceki gün 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. -