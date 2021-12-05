Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’ne inceleme

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor.

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'ne inceleme

Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanına geldi. Erdoğan'ın incelemeleri sürüyor.

2022'NİN İLK AYLARINDA YAPIMINA BAŞLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu millet bahçesinin dünyanın ilk sıralarında yer alacağını söylemişti. 7.7 milyon metrekare büyüklükteki bir alana inşa edilecek. İhaleye yıl sonunda çıkılacak. Millet Bahçesinin 2022'nin ilk aylarında yapımına başlanacak. Geçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul Ümraniye'de 2 millet bahçesi açılmıştı. Türkiye genelinde 404 Millet Bahçesi açılması planlanıyor.