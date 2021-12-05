Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan C.Y. FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasının şüphelisi... Mitingde "İki üniversite mezunu ve işsiz" olarak takdim edilen ve konuşma yapan C.Y.'nin, FETÖ/PDY yönelik soruşmanın şüphelisi olduğu bildirildi. C.Y.'nin, "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye" suçundan adli sicil kaydının olduğu tespit edildi.