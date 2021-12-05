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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Usulsüz personel alımı Sayıştay raporuna girdi

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Usulsüz personel alımı Sayıştay raporuna girdi
SAYIŞTAY'IN 2020 denetim raporunda; herhangi bir sözleşmeye dayanmadan 160 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edildiğine dikkat çekildi. Sayıştay; 2020 yılı toplam maliyeti yaklaşık 13 milyon TL olan 156 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görevlendirildiğine dikkat çekti. Raporda söz konusu alımların herhangi bir sözleşme, protokol, ihale olmadan ve belediye bütçesinden herhangi bir gider gösterilmeden çeşitli birimlerde çalıştırıldığının belirlendiğine yer verildi.
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Usulsüz personel alımı Sayıştay raporuna girdi
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