Astsubay Onur Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Dalaman Deniz Hava Üssünde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken, eğitim için 6 ay önce Amerika Birleşik Devletlerine gönderildiği öğrenilen Astsubay Çavuş Onur Özsoy ile aynı evi paylaşan arkadaşları, eve geldiklerinde Özsoy'un cansız bedeniyle karşılaştı.
Dün, İzmir Çiğli Askeri Havaalanına getirilen Özsoy'un cenazesi bugün Ayvalık'ın Altınova Mahallesine getirildi.
Altınova Orta Caminde öğle namazının ardından Onur Özsoy'un için askeri cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye törenine katılan Özsoy'un babası emekli öğretmen Raif Özsoy ve emekli hemşire Sülbiye Özsoy, gözyaşlarına boğuldu.
Cenaze törenine; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve askeri erkân katıldı.
Özsoy'un meçhul ölümüyle ilgili olarak, Türk ve ABD güvenlik güçleri tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.