AFAD’a 400 bin gönüllü başvurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, 28 ay önce uygulamaya alınan "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne, 2021 Afet Eğitim Yılı
'nda vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Son olarak Kastamonu
, Bartın
ve Sinop
'ta gerçekleşen sel felaketlerinde sahada aktif olarak görev alan AFAD Gönüllüleri, AFAD Gönüllülük Sistemi sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Sisteme, 2021 Afet Eğitim Yılı'nda 404 bin kişi başvurdu. Gönüllülerden 260 bini çevrimiçi eğitimlerine devam ederken, alanında profesyonel ekiplere yardım edecek 5 bin 145 Destek AFAD Gönüllüsü saha eğitimlerini tamamlıyor. Bu süreçte meydana gelen afetlerde ise, sahada 2 bin AFAD gönüllüsü vatandaşların yardımına, ekiplerin ise desteğine koştu. AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, "AFAD gönüllülerine, ülkeleri ve dünya adına aldıkları inisiyatif için şükranlarımı sunuyorum. 15 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlarımızı e-Devlet üzerinden kolayca AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi. Elazığ depreminde 188, Vefa Sosyal Destek Grupları'nda 18 ilden toplamda 299, Giresun
'daki selde 117, İzmir Seferihisar Depremi'nde 500, Rize
ve Artvin
'deki sellerde 200 AFAD gönüllüsü görev yaparken, AFAD gönüllüleri 2 yıldır sahada aktif görev aldı. Son olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki Batı Karadeniz selinde 700 AFAD
Gönüllüsü görev alırken, yaklaşık 2 bin gönüllü, çadır kurulumundan afetzedelerin ev ve işyerlerinin selin getirdiği çamurdan temizlenmesinde, ev eşyalarının taşınmasına, gıda ve su dağıtımına kadar pek çok görev üstlendi.