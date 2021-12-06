Başkan Erdoğan Katar ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi ziyaretleri kapsamında Katar'a gidiyor. Başkan Erdoğan Katar ziyareti öncesi Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yüksek Strateji Komitemizin 7'nci toplantısı için Katar'a Doha'ya hareket ediyoruz. Değerli kardeşim Şeyh Temim ile ikili ve heyetler arası olmak üzere son derce başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimiz bundan sonra da inanıyorum ki son derce verimli şekilde devam edecek. Kardeşim Şeyh Temim'in ailesi ile de akşam bir yemeğimiz olacak, yarın da Stratejik Konsey Toplantımızı yapacağız.

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızda heyetler arası toplantımız da olacak. En geniş manada bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Türk-Katar Savunma noktasında askerlerimizin orada bir üssü sözkonusu. Bu üssümüz ile oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimiz ile orada bir arada olacağız. 2014 yılında stratejik komitenin ilk toplantıyı gerçekleştirmek için ilk adımı attık. Katar-Türkiye ilişkileri iki ülkenin tarihine, dostluğuna uygun şekilde günden güne güçlenmeye başlamıştır. Katar ile bugüne kadar askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ilerilere taşıdık.

Şeyh Temim ile ikili görüşmemizin ardından komite toplantısına başkanlık edeceğiz. İkili ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel konularda güçlü duruşunu koruyan iki devlettir. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan ilkesine göre ilişkilerimizi güçlendirdik. Siirt'te açtığımız çinko tesisi bunun en son örneklerindendir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeimizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça bu yatırımlar giderek artacaktır.

Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz.

Soru - Abudabi Veliaht Prensi Nahyan ile Ankara'da görüşmüştü. BAE, umut veren ziyaret olarak yorumlamıştı. Bugün de Katar'ı ziyaret ediyorsunuz. Bölge ile ilişkiler edair yorumunuz nedir?

Türkiye olarak, tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimiz ve dayanışmamızı çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin biz rahatsızlıklarını biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir beraberlik ve dayanışma yeniden tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı içerisinde geniş kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adıamları daha da etraflıca ele almak sureti ile, bu konuda gerek Türkiye'de gerek BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlar ile bunu perçinleyeceğiz.

Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı alt ve üst yapıda çok çok yüksek rakamlardır. Bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolardır.

19 ülke Taliban açıklaması yayınladı. Taliban'ın sözlerini tutmasını istedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz?

Taliban'ın üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı, gerek çocukların eğitimleri ile verdikleri sözler var. Ümit ederiz ki bu sözler tutulur. Bu sözlerin tutulması ile de ülkenin dünya ile bütünleşmesi adımları atılır. Taliban yönetiminin Afganistan'da havalimanının Türkiye-Katar tarafından işletilmesini talep ediyorlar. Bunun görüşmelerini Katar ile de yürütüyoruz, gündemimize aldık.