Çavuşoğlu’nun basın toplantısının kesildiği iddiasına yalanlama

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani dün bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU, CANLI YAYINLADI

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'na Katarlı bir gazeteci, "Acaba, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'a mali destek talep etmek için mi geldiniz?" diye sordu. Bazı internet siteleri ve gazeteler de, soruya tepki olarak yayının kesildiğini öne sürdüler. Sorunun muhatabı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise, iddiaların aksine Twitter hesabından söz konusu ortak basın toplantısını canlı ve kesintisiz olarak verdi. Çavuşoğlu, Katarlı gazetecinin sorusuna "Kurdaki dalgalanma geçicidir, istikrara kavuşacaktır, enflasyon ve faizler konusunda uzmanlarımız çalışıyor. Türkiye ekonomisi 'bitmiş, tükenmiş değildir', bu doğru değil, sıkıntı kurdaki dalgalanmadır, TL'nin değer kaybı var evet, bu realitedir. Biz Katar'a herhangi spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşması da kendi aramızda var, daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık" cevabını verdi.



KATAR'DAN AÇIKLAMA

Katar Şeyhi Muhammed, Katar'ın Türkiye ile düzinelerce anlaşma imzalamaya ve "Türkiye'ye yoğun yatırım" yapmaya hazır olduğunu söyledi. Muhammed ayrıca, Körfez devletinin görüşmelerden doğabilecek fırsatları dört gözle beklediğini ifade etti.

Ankara ve Doha birçok anlaşma ve iş birliğine imza atmaya hazırlanırken Çavuşoğlu da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ankara'nın Doha'dan finansal destek isteme planları olmadığını vurguladı.