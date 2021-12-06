Emine Erdoğan’dan kendisine soru soran gence: Başkan, Siirt yemeklerini çok beğendi

Siirt ziyareti kapsamında düzenlenen Demokrasi Konuşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın samimi diyaloğu gülümsetti. Çeşitli şehirlerden gelen katılımcıların soruları karşısında Emine Erdoğan'ın sıcak ve içten yanıtları ilgiyle karşılandı.

KARADENİZ YEMEKLERİNİ HİÇ BİLMEZDİM

Batman'dan Safiye Işık isimli bir katılımcının Erdoğan'ın "Şiir gibi yaşamımız var" sözlerini hatırlatması üzerine Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek, "Başıma iş açtın Sayın Başkan" diyerek tebessüme neden oldu. "Siz evde Siirt yemeklerini mi yoksa Karadeniz yemeklerini mi tercih ediyorsunuz? Cumhurbaşkanımıza Siirt yemeklerini sevdirdiniz mi?" sorusu üzerine ise Emine Erdoğan, evlendikleri zaman Karadeniz yemeklerini hiç bilmediğini kaydetti.

SİİRT'TE DOĞMADIM AMA HEP GURUR DUYDUM

Karadeniz yemeklerini hiç bilmediği halde kısa zamanda alıştığını ve severek yediğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bu arada tabii başkan da bize gelip gittikçe nişanlılık döneminden itibaren Siirt yemeklerimizi ikram ediyorduk. O da gerçekten çok beğendi." ifadelerini kullandı.

Siirt'te doğup ve büyümediğini ancak Siirtli olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Emine Erdoğan, Siirt yemeklerinin evlerinde her zaman olduğunu aktardı.

BİR KÖPEĞİMİZ, BİR KEDİMİZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve çocuklarının yemek seçme huyunun olmadığını dile getiren Emine Erdoğan, evde iki tarafın yemeğinin de severek yendiğini söyledi. Emine Erdoğan, Üsküdar'da bahçeli bir evde büyüdüğünü ve kedisi olduğunu belirtti. Dönem dönem farklı hayvanları sahiplendiklerini ifade eden Emine Erdoğan, oğlunun bir köpeğinin, torunlarının da kedilerinin olduğunu bildirdi. Evlerinde kedilerinin de bulunduğunu anlatan Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli engelli köpeğin de Ankara'da kendileriyle beraber olduğunu söyledi.

BAŞKAN'IM GELECEĞE DE TAŞINSIN

Emine Erdoğan, "Herkese tavsiye ederim. Satın almayı değil de hayvan barınaklarından hayvan edinirlerse hem kendileri hem çocukları için çok daha iyi olur." dedi. "Üzerinizdeki özel bir kumaş herhalde. Şalu şepik dediklerinden. Onu anlatır mısınız?" sorusunu detaylıca yanıtlayan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün gerçekten bir tevafuk oldu. Başkan'ın ne ceket giydiğini göremedim ben. Sonra Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bunun bir özelliği var. Bu, Siirt'e has Eruh ilçemizde yapılan bir dokuma. Eni çok dar. Geleneksel bir dokuma, keçi yününden sanıyorum. Yanlış söylemiyorum inşallah. Bu kumaşlarımız teşvik verilerek, Sayın Başkan'ım geleceğe de taşınsın istiyorum. Evet, şalu şepik kumaşından yapılan giysilerimiz bunlar. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek oldu."

YOLUNUZ, BAHTINIZ AÇIK OLSUN

Demokrasi Konuşmaları programına katılan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise HDP binasının önünde beklerken kendisine HDP'lilerin "Oğlun gelirse biz kulağımıza soğandan küpe takıp eşek gibi anıracağız" dediğini söyledi. Biçer, "Çocuğumu alınca ben kendilerine soğandan küpe yapıp getirdim ve sizde biraz delikanlılık varsa sözünüze yerine getirirsiniz dedim ama yapamadılar" diye konuştu. Emine Erdoğan da şu cevabı verdi:

"Yolunuz, bahtınız açık olsun, oğlunuza da selamlar, gözlerinden öpüyoruz. Allah sizden razı olsun. Diyarbakır'daki ve Türkiye'deki mağdur annelerin sözcüsü oldunuz, kendilerine güven getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Yolunuz tekrar açık olsun inşallah."