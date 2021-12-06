Emniyet ve özel güvenlik işbirliğine gitti! KAAN projesi ülke geneline yayıldı

Bir grup gazeteciye konuşan Kösereisoğlu, proje ile alakalı olarak şunları söyledi:

"KAAN, özel güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetleri arasında etkili iletişim ve koordinasyonu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanarak mesleğe aidiyet duygusunu geliştirmek, suç meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olayların genel kolluğa seri şekilde iletilmesini sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve teslimi gerçekleştirmek amacıyla 2018'in Kasım ayında İçişleri Bakanlığınca alınan karar sonrasında pilot olarak uygulanmaya başladı. Projeye öncelikle özel güvenliğin aktif şekilde çalıştığı kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri ile toplu taşıma alanları gibi stratejik noktalar dahil edildi. Etkin, verimli özel güvenlik hizmeti sunulması amaçlandı. Pilot bölge olarak İstanbul'da başlayan ve başarılı olan KAAN Projesi şimdi ise Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere ülke geneline yayıldı."

POLİS İSTİHBARAT AĞINA ÖZEL GÜVENLİK DE DAHİL EDİLDİ

Özel güvenliğin her zaman emniyetin asayiş hizmetlerini destekleyici bir rolü olduğunu ancak şimdiye kadar emniyet ve özellik güvenlik arasında doğrudan bir köprü kurulmadığını ifade eden Kösereisoğlu, "Bir olay gerçekleştiğinde normal bir vatandaş gibi 155'i arar, bilgi verirdik. Emniyet tarafından yapılan bir dizi çalışmayla özel güvenlikle asayişin arasında bir köprü kuruldu ve KAAN Projesi hayata geçti. Polis istihbarat ağına özel güvenlik personelini de dahil etti" değerlendirmesinde bulundu.

Kösereisoğlu, KAAN Projesi'nin halen ülke genelinde özel güvenlik izni verilen 19 bin hizmet noktasında 140 bin özel güvenlik görevlisi ve 21 bin 500 genel kolluk personelinin katılımıyla aktif bir şekilde devam ettiğini de belirtti.

AVRUPA'DA BENZERİ YOK

KAAN Projesinin Avrupa'da dahi benzeri olmadığına dikkat çeken Kösereisoğlu, "Avrupa'da benzeri olmayan proje. Birçok ülkede genel kolluk ile özel işbirliği projeleri bulunuyor ama bu kadar kapsamlı, bilgi teknolojilerini kullanarak ülke geneline yayılmış ve altyapısı sağlam bir sistem yok" diye konuştu.

Kaan Projesi'nin 2019 Eylül'ünde kullanıma sunulan bir mobil uygulaması olduğunu da anlatan Kösereisoğlu, "Bu uygulama arka planda bizim ÖGNET dediğimiz özel güvenlik ağından yararlanıyor. ÖGNET, özel güvenlik şirketlerinin, çalışan güvenlik görevlileri ve projelerini emniyete bildirdikleri bir platform. KAAN da bu sisteme akredite olmuş güvenlik görevlilerinin bilgileri ile çalışıyor. Mobil uygulama, aktif görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından mobil marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Halen 140 binden fazla özel güvenlik görevlisi tarafından aktif bir şekilde kullanılan mobil uygulama üzerinden şu ana kadar 42 bin 400 bildirim gerçekleştirildi. Bu çerçevede 15 bin adli ve idari işlem yapıldı" dedi.