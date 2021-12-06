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Giriş Tarihi: 6.12.2021 15:18

FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Denizli polisi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren 6 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. 5 şüpheli şahıs adli makamlarca serbest kalırken 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahsın adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler sabit hatlardan ardışık arandığını tespit ettiği 5 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bir başka adreste ise hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkan 5 şüpheli şahıs serbest bırakılırken hapis cezası ile aranan 1 FETÖ sanığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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