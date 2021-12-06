FETÖ’nün itirafçısının anlattıkları şoke etti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yaptı. Örgütün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör- Büfe telefonlarından 37 asker, 1 öğretmen, 1 sivil memur ve 7 mahrem şüpheli olmak üzere toplamda 46 şüpheliden 39'u gözaltına alındı.

17 FETÖ'CÜ EMNİYETTE İTİRAFÇI OLDU

Örgüt evlerine yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınan 39 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İstanbul polisi şüphelilerle yaptığı görüşmeler sonucunda 17 kişinin itirafçı olmasını sağladı. İtirafçılık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade eden gözaltına alınanlardan bir şüpheli, örgütün karanlık yüzünü tek tek anlattı.

ANKESÖR ÜZERİNDEN KATALOG EVLİLİĞİ PAZARLIĞI

Emniyette ifade veren şüpheli Ç.B., mahrem sorumlularının kendisini ankesörlü telefondan aradığını, evlenmek için bir takım kişileri önerdiğini anlattı. Mahrem imamlarının talimatları doğrultusunda Gaziantep'te evli bir öğretmen çiftin evinde Oğuz isminde öğretmenle tanıştığını anlatan Ç.B., 'Bu şahısla görüştükten sonra evlenmek istemedim. Çünkü kendisi fazlasıyla sempatizandı. Oğuz'u beğenmediğimi mahrem ablaya ilettiğimde aradan geçen uzunca bir süre sonra yine ankesörlü telefondan beni arayarak bu kez İstanbul'da bir öğretmen olduğunu görüşme sağlayacağını söyledi. Sömestır tatili için İstanbul'a geldiğimde örgüte ait evde İlahi isimli şahısla görüştüm ancak beğenmediğim için görüşmeyi sona erdirdim' diye konuştu.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan ve itirafçı olmak istemeyn 22 şüpheli İstanbul Adliyesinde savcı karşısına çıkarıldı. Savcılık ifadesini aldığı 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken 18 şüpheliyi tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlikte ifade veren şüphelilerinden 10 kişi tutuklanırken 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturmalar neticesinde ankesörlü kart üzerinden örgütü çözmek için çalışmalarına devam ediyor.