Jandarmadan alkışlanacak hareket! Selde mağdur olan vatandaşların evlerini temizlediler

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR KALMAYACAK"

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando taburundan gelen 50 asker ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler İçmeler Mahallesi'nde zemin katları basan balçıkları kürekle temizledi, su ile yıkadı. Marmaris Belediyesine başvuran 97 vatandaşın evleri belediye ekipleri, sosyal toplum kuruluşları, emniyet birimleri, orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, siyasi partilerin gençlik kolları tarafından temizlendi.

İlçe Belediye Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, "Sağanak yağmurun başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Sağ olsun şimdi askerlerimiz de desteğe geldiler, sosyal toplum kuruluşları, gönüllü vatandaşlar ve gençlik kolları da dahil hep beraber son ev temizlenene kadar alanlarda olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur kalmayacak" dedi.