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Giriş Tarihi: 6.12.2021 13:18

KADES ile harekete geçtiler... Cinayeti önlediler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
KADES ile harekete geçtiler... Cinayeti önlediler...

İstanbul’da şiddet gördüğü dini nikahlı eşi tarafından ruhsatsız silahla evinde alıkonulan A.G. isimli kadın KADES Uygulaması üzerinden yardım istedi. Kadın kurtarıldı. Saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kadına Yönelik Şiddet" soruşturması Gaziosmanpaşa İlçesi'nde açıldı. İddialara göre dini nikahlı eşi tarafından şiddet gören ve ruhsatsız silahla evinde alıkonulan A.G. isimli kadın, 5 Aralık Pazar sabahı saat 07.13 sıralarında KADES Uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu. Çağrıyı alır almaz harekete geçen İstanbul Polisi; adrese Özel Harekat destekli bir operasyon düzenledi. A.G. isimli kadın kurtarıldı. Silahı kafasına dayayan İ.G. isimli şüpheli ise dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan İ.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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KADES ile harekete geçtiler... Cinayeti önlediler...
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