KADES ile harekete geçtiler... Cinayeti önlediler...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kadına Yönelik Şiddet" soruşturması Gaziosmanpaşa İlçesi'nde açıldı. İddialara göre dini nikahlı eşi tarafından şiddet gören ve ruhsatsız silahla evinde alıkonulan A.G. isimli kadın, 5 Aralık Pazar sabahı saat 07.13 sıralarında KADES Uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu. Çağrıyı alır almaz harekete geçen İstanbul Polisi; adrese Özel Harekat destekli bir operasyon düzenledi. A.G. isimli kadın kurtarıldı. Silahı kafasına dayayan İ.G. isimli şüpheli ise dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan İ.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.