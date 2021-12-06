Mustafa Yazgan’a veda

Milli Görüş Hareketi
'nin önemli isimlerinden şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan 81 yaşında hayatını kaybetti. Yazgan, Kocaeli'nde 15 gündür tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde vefat etti. Necip Fazıl Kısakürek
'in öğrencilerinden olan Yazgan, Sanayi Bakanlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müşavirlik yapmış, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklanmıştı. 1982'de Ankara
'dan ayrılarak Kocaeli'ne yerleşen Yazgan, Milli Selamet Partisi
son genel kurulunda MKYK üyeliğine seçilmiş, daha sonra politikadan çekilip tekrar yazı ve yayın çalışmalarına yoğunluk vermişti. İlk şiirini 10 yaşındayken Kore Savaşı hakkında yazarak Gaziantep
'te çıkan Demokrat Ülkü
gazetesinde yayımlayan Yazgan, 1981'de Türkiye Yazarlar Birliği'nin Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü aldı. Sonraki yıllarda edebî faaliyetlerinden dolayı çok sayıda gazete, vakıf ve belediye tarafından kendisine ödül ve plaketler verildi. Yazgan, Kocaeli Karamürsel Mürselpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Yazgan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, eski milletvekili Şevki Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
TAZİYE MESAJLARI...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bir ömür çocuklar ve gençler için yazan ve yayıncılık yapan Yazgan'ın vefatını teessürle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin; edebiyat camiasının başı sağ olsun.
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ: Aldığı her nefesi ilim, irfan ve hak yolunda harcayan edebiyatçı, şair ve yazar Mustafa Yazgan'a Allah'dan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Yunus gönüllü abimiz, yazar Mustafa Yazgan da bu dünyaya veda etti. Heyecanı, konferansları, hitabeti ve yazdıklarıyla geride güzel hatıralar bıraktı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: Şair ve yazar Mustafa Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.