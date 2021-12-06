Nurişler soruşturmasında film gibi detaylar! Tezahürata eşlik etmediler diye suikast talimatı verdi

Soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Yaşar Ecim'e karşı düzenlenen suikastın altında bir futbol müsabakasında yapılan tezahüratın yer aldığı belirtildi.

KENDİSİNE TEZAHÜRAT YAPILMADIĞI İÇİN ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

İddianameye göre olay şu şekilde yaşandı; 2019 yılında Erzurumspor Kulübü ile yapılan futbol müsabakasında Erzurumspor taraftarları "Nuri Ergin" diye tezahürat yaptı ancak Karagümrük Spor Kulübü taraftarı bu tezahüratı yapmadı. Olayın ardından örgüt lideri Nuri Ergin cezaevine yasadışı yollarla soktuğu telefon ile birilerini arayarak "Ben ömrümü Karagümrük' e verdim, bu kadar ceza yattım, Erzurumlular "Nuriş" diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek spor kulübü başkanı Yaşar Ecim ve kulübün yönetimindeki kişileri tehdit etti. Olayın ardından ise suikast gerçekleştirildi.

CEZAEVİNDEN YÖNETİYOR

Hazırlanan iddianamede kamuoyunda Nurişler, Nuriş Kardeşler veya Karagümrük Çetesi olarak bilinen ve halen ceza evinde olan Nuri Ergin ile Vedat Ergin'in yanı sıra kardeşleri olan Nejat Ergin, Zeynel Ergin ve Soner Ergin bir araya gelerek organize bir suç örgütü oluşturdukları ve cezaevinde bulunan örgüt lideri Nuri Ergin'in telefon ile dışarıda bulunan adamları üzerinden talimatlar vererek eylemlerini sürdürdüğü aktarıldı.

NURİ ERGİN LİDERLİĞİNDE KURULAN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI

İddianameye göre; söz konusu suç örgütünün eylemleri, ülkemizde özellikle 1990'lı yılların başlarında görüldü. Liderliğini Nuri Ergin' in yaptığı suç örgütünün bu yıllarda semt hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları, husumetlilerine karşı yaralama, öldürme hatta bombalamaya kadar varan eylemlerde bulundukları iddianamede anlatıldı. Örgütün finansı ise haraç toplama, çek senet tahsilatının yanı sıra kumar oynatmak, uyuşturucu madde ticareti gibi yasadışı yollarla sağlanıyor.

MASUM VATANDAŞLARI SİNDİRİYORLAR

İddianamede örgüt lideri Nuri Ergin'in ceza evinde olmasına rağmen örgütü halen ceza evinden yönettiği, özellikle Karagümrük Mahallesinde bulunan şahıslar üzerinden talimatlarını gerek örgüt üyelerine mesaj verdiği, dışarda olan kardeşleri ve adamlarının ise örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Soruşturma kapsamından Soner Ergin'in hem yönetici hem de örgütün sosyal medya propagandalarından sorumlu olduğu, yine yöneticilerden olan Necmettin Akpınar'ın ise örgütün kasası olduğu ve yapılan elemlere finansal destek verdiği bilgisine ulaşıldı. Hazırlanan iddianamede, örgütün kendisini Karagümrük üzerinde tahakküm sahibi ve tek otorite olarak lanse edip devletin otoritesini hiçe saydığı, vatandaşlar üzerinde baskı unsuru oluşturdukları ve yine bu yolla masum vatandaşları sindirerek haksız maddi menfaat temin ettikleri anlatıldı. İddianamede örgütün bazı kamu kurumlarında da adamlarının olduğu ve işlerini bu adamlar sayesinde daha kolay hallettikleri de aktarıldı.

KENDİ KARDEŞİNİN İŞ YERİNİ KURŞUNLATMIŞ

İddianamede anlatılan dikkat çekici bir diğer olay ise, örgüt yöneticisi Nejat Ergin'e ait mekanın kurşunlanması. İddiaya göre Yaşar Ecim'e karşı düzenlenen suikastın ardından Ecim'in oğlu söz konusu olaydan Ergin ailesini sorumlu tutarak sosyal medya üzerinden küfür içeren paylaşımlarda bulundu. Yaşanan bu küfür hadisesinin üzerine, Nuri Ergin cezaevinden kardeşlerine ulaşarak küfüre karşılık verilmesini, karşılık verilmediği taktirde Ergin ailesinin itibarının zedeleneceğini söyledi ancak kardeşleri emri yerine getirmedi. Bunun üzerine Nuri Ergin'in bu durumu kendi lehine çevirmek ve kardeşlerini minnet altında bırakmak için kardeşi Nejat Ergin'in Florya'da bulunan iş yerine saldırı düzenletip, suçu Yaşar Ecim'e attı. Sonucunda ise iki aile arasında oluşan husumet sebebiyle kendi kardeşleri üzerinden menfaat sağladı ve kardeşlerini kendine muhtaç bıraktı.

36 SANIK YARGILANACAK

İddianamede firari olan örgüt üyelerinden Hacı Bağrıyanık, Metehan Türbedar, Şükrü Türe, Şahin Kaynar ve Zeynel Ergin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 36 sanık hakkında çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.