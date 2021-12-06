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Giriş Tarihi: 6.12.2021 20:26

Otobüsteki 3 yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Otobüsteki 3 yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

Kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde bulunan 3 yolcunun üzerinde ve çantalarında 142 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli şahıstan 1’i tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il girişinde araçlara ve yolculara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent girişinde kurulan, uygulama noktasında görevli ekiplerce seyir halindeki şehirlerarası bir yolcu otobüsü durduruldu.

Ekiplerce otobüste bulunan yolcuların GBT ve bagaj kısmında bulunan eşyaları narkotik köpeklerince kontrol edildi. Yapılan kontrollerde S.G., D.B. ve Ö.A. isimli şahısların üzerinde ve çantalarında 142 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan D.B. serbest bırakılırken S.G. tutuklandı. Ö.A. ise savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Otobüsteki 3 yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı
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