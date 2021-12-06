Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın, eşi Emine Erdoğan
ile önceki gün Siirt
'te katıldığı "Demokrasi Buluşması" programının görüntüleri paylaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun kendisine bir müjde verdiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:
Malum bir mağarada sıkıştırıldı bu teröristler, 7 tane orada halledildi, artı 2 terörist daha halledildi, sayı 9 oldu. Her ne kadar Bay Kemal
onların parlamentodaki temsilcileriyle el ele omuz omuza Ankara
'dan İstanbul
'a da yürüyorsa onlar görevini yapacak, biz de görevimizi yapacağız. Milletim inşallah bunların da kitabını dürecektir.
Vekalet savaşları yoluyla ülkemizin birliğini, devletimizin tekliğini, milletimizin bütünlüğünü parçalamak için oynanan oyunların farkındayız.
Irak
'tan Suriye
'ye, Libya
'dan Sudan
'a kadar pek çok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi. Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle asırlık hesaplaşmaların hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz.
Aynı durumun söz konusu olduğu 2008'de 'Bizi bu teğet geçecek' dedim. Hatırlayın, bizi teğet geçti. Burada meselenin dolar olmadığını, meselenin faiz olmadığını anlamak için şöyle bir adım geriye çekilip akıl, izan ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir.
Nasıl tüm vatandaşlarımızı en geniş hak ve özgürlüklere kavuşturmuşsak, inşallah ekonomide de unutmayın yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme merkezli yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız. Bugün demokrasiyi konuşuyoruz, inşallah yarın milletimizin refahını nasıl arttırdığımızın muhasebesini yapacağız. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Nereden nereye geldiğimizi doğru şekilde tespit etmeden nereye gideceğimizi bilemeyiz.
Allah bizlere bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Ama bundan sonraki süreç 15 Temmuz gibi olmaz. Bundan sonraki süreçte birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler. Erdoğan, merhum Sezai Karakoç
'un Kar Şiiri'ni de okudu.
ŞİİR YAZMIYORUZ AMA ŞİİR GİBİ YAŞIYORUZ
SAFİYE Işık isimli vatandaşın, Başkan Erdoğan'ın Kahramanmaraş
'ta "Eşimle şiir gibi bir yaşamımız var" dediğini aktararak, "Böylesine yoğun bir tempoda şiir gibi bir evliliği sürdürmek zor olmuyor mu?" sorusuna Emine Erdoğan, "Yani şiir gibi bir evlilik illaki şair olmaya gerek yok, şiir gibi evlilik demek sadece her gün sevinç, mutluluk öyle bir şey de değil. Acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsüyle, kahrıyla bunları hep birlikte paylaşmak ve birlikte yol yürümek. Biz bunu yaptık. Şiir yazmıyoruz ama şiir gibi yaşıyoruz" karşılığını verdi.