47 kişiye FETÖ operasyonu! Ankesör, kodlama ve itiraflar…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 şüpheliye operasyon yapıldı. Şüphelilerden 15'inin subay, 5'inin astsubay, 1'inin ihraç edilmiş eski askeri personel, 20'sinin kapatılan askeri okul öğrencisi, 6'sının da FETÖ'nün sivil mahrem imamları olduğu belirlendi.

ANKESÖR, KODLAMA VE İTİRAFLAR

FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller de elde edildiği belirtildi. Eski askeri öğrencilerin ise FETÖ üyelerinin askeri okullara yerleştirilmesi için kullanılan kodlama sistemiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirildiği tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenleri yakalamak için İstanbul merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi. 24 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.