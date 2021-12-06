Haberler Gündem Haberleri 47 kişiye FETÖ operasyonu! Ankesör, kodlama ve itiraflar…
Giriş Tarihi: 6.12.2021 10:41

47 kişiye FETÖ operasyonu! Ankesör, kodlama ve itiraflar…

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
EMİR SOMER EMİR SOMER
47 kişiye FETÖ operasyonu! Ankesör, kodlama ve itiraflar…

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 6’sı FETÖ’nün sivil mahrem imamı olmak üzere toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 24’ü yakalanırken, 7 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. FETÖ’nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilerle ilgili itirafçı beyanı, kodlama sistemi gibi başka deliller de bulunduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 şüpheliye operasyon yapıldı. Şüphelilerden 15'inin subay, 5'inin astsubay, 1'inin ihraç edilmiş eski askeri personel, 20'sinin kapatılan askeri okul öğrencisi, 6'sının da FETÖ'nün sivil mahrem imamları olduğu belirlendi.

ANKESÖR, KODLAMA VE İTİRAFLAR

FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller de elde edildiği belirtildi. Eski askeri öğrencilerin ise FETÖ üyelerinin askeri okullara yerleştirilmesi için kullanılan kodlama sistemiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirildiği tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenleri yakalamak için İstanbul merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi. 24 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
47 kişiye FETÖ operasyonu! Ankesör, kodlama ve itiraflar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA