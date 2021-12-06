Son dakika: 6 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık'a ilişkin koronavirüs tablosunu "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.
BUGÜN 187 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığı günün verilerini paylaştı. Vaka sayısı 20 bin 33 olarak açıklanırken, vaka sayıları 20 bin banındaki inişli çıkışlı seviyesini sürdürüyor. Vefat sayısı 187 olarak kayıtlara geçerken, koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 611 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 121 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 42 bin 428'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI: ÖNEMİNİ KORUYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR." dedi.
6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
5 ARALIK KORONAVRİÜS VERİLERİ:
5 Aralık'ta 19 bin 357 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. Bir günde toplam 350 bin 937 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 278 olarak kaydedildi. Vaka sayıları 3 ay sonra 20 binin altına düştü.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,61 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,82 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 910 bin 438 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
İşte 5 Aralık koronavirüs verileri:
AŞI VE TEDBİR VURGUSU
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,80 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 857 bin 540 doza yükseldi.
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız.
3 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 20 bin 193 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 121 MİLYONA YAKLAŞIYOR
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,78 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 788 bin 673 doza yükseldi
TÜRKİYE'DE OMİCRON VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?
Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.
3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
2 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 22 bin 284 kişi ise iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 640 bin 853 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." dedi.
2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
1 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 24 bin 113 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,69 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 516 bin 813 doza yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." dedi.
1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
Bakan Koca: Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın.
30 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Buna göre, 30 Kasım tarihinde 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 498 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,64 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 390 bin 651 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
30 Kasım koronavirüs tablosu:
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARI:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız. Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.
29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
29 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 oldu. Bir günde toplam 358 bin 816 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 273 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,21 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,59 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 261 bin 629'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN OMİCRON AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.
28 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 20 bin 7 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,12 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 114 bin 498 'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi.
İşte 28 Kasım koronavirüs verileri...
27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
27 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 759 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 358 bin 274 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 103 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,52 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 58 bin 425 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
TÜRKİYE'DE NU VARYANTINA RASTLANILDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.
İşte 27 Kasım koronavirüs verileri:
26 KASIM VERİLERİ:
Türkiye'de 26 Kasım tarihinde son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 341 oldu.
AŞI SAYISI 120 MİLYONA YAKLAŞTI
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,3, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,50 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 987 bin 705 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."
26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
25 KASIM KORONAVİRÜ VERİLERİ:
Türkiye'de 25 Kasım'da 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 639 kişi iyileşti.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,94, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,45 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 844 bin 933 doza yükseldi.
BAKAN KOCA BİR KESİMİ İŞARET ETTİ: ALIŞMAMIZ GEREKİYORDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.
25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
24 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Buna göre, 24 Kasım tarihinde 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu. Can kaybı 18 Ağustos'tan bugüne kadarki en düşük seviyesinde oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,41 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 726 bin 75 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI: YOK SAYAMAYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Kovid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı."
İşte 24 Kasım tablosu...