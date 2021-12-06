Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Giriş Tarihi: 6.12.2021 10:08 Son Güncelleme: 6.12.2021 10:22

SON DAKİKA: AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...

SON DAKİKA: AK Parti’den Güney Kıbrıs’taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii’ne yönelik saldırıya Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Çelik, saldırının İslam ve Türk düşmanlığından kaynaklandığını, hesap sormayan Rum Yönetiminin de saldırıdan sorumlu olduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıya çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır..." dedi.

AK PARTİ'DEN RUM YÖNETİMİNE SERT TEPKİ

Yaşanan İslamofobik saldırı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır...

Rum Yönetimi, geçen yıl benzer bir provokatif eylem gerçekleştirildiğinde etkili bir soruşturma yürütmedi. Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler bu saldırılardan sorumludur.

Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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SON DAKİKA: AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
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