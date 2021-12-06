Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.
Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.
PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ardından siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajları paylaştı. İşte o mesajlar:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…
AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya: Düşünce dünyamızın kıymetli münevverlerinden Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamızın vefatını teessürle öğrendim. Allah rahmetiyle kuşatsın. Ailesinin, öğrencilerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü: Rahmet-i Rahman'a kavuşan ülkemizin önemli bilim insanlarından, felsefe profesörü Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, makamı âli olsun.Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti