Vesayetçi zihniyet gazi’nin kadın vizyonunu sabote etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türk kadınının seçme ve seçilme
hakkını elde etmesinin 87. yıldönümünde video mesaj yayımladı:
KADINLARIMIZIN AVRUPA'DAKİ HEMCİNSLERİNDEN ÖNCE BU HAKKA KAVUŞMALARI MİLLETİMİZİN BAKIŞININ GÖSTERGESİDİR:
Türkiye İstiklal Harbi
'nde destan yazan kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa
ülkesinden önce verdi. Kadınlarımızın bu imkâna Avrupa'daki hemcinslerinden çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir. Üstelik bunun bir zorlama veya icbar yoluyla değil de siyasetin kendi olağan mecrası içinde gerçekleşmesini son derece anlamlı buluyoruz.
MUSTAFA KEMAL'E İHANET EDENLER KADINLARI KILIK KIYAFETE GÖRE AYIRDI:
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal
'in ortaya koyduğu bu vizyonu maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmedi. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote etti. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engelledi. Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına tahammül edemedi. Gazi'nin vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca kadınlarımızın parlamentodaki temsil oranları hiçbir zaman yüzde 4'ü aşmamıştır.
KADINLARIN MÜCADELESİNDEKİ KAZANIMLARIN ÇOĞUNDA AK PARTİ'NİN İMZASI VARDIR:
Ülkemize, milletimize ve kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı
'nda verdiği şanlı mücadeleye asla yakışmayan bu vahim tablo ancak 2002 yılında AK Parti
'nin iktidara gelmesiyle değişmiştir. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde elde ettikleri kazanımlarının çoğunun altında AK Parti'nin imzası vardır.
ONLAR İSTİSMAR PEŞİNDE KOŞARKEN BİZ KADINLARIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÇALIŞTIK:
Birileri, kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken biz hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet
olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye, hak ve adalet mücadelesinde kadınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm kadınlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
KATAR'A İKİ GÜNLÜK ZİYARET
BAŞKAN Erdoğan Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, bugün ve yarın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. ANKARA