Yargıtay Başkanı Akarca’dan önemli açıklamalar

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın yeni yerleşkesinde düzenlenen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamındaki Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı"nda konuştu.
Özgürlük, adalet ve toplumsal barış gibi üzerlerine titredikleri toplum temellerinin, iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabilir olduğunu anlatan Akarca, "İfa ettiğimiz vazifenin içinde yaşadığımız toplum için yaşamsal önemi, bizi özverili çalışmaya yönelten en önemli motivasyondur. Uluslararası belgelerde, çağdaş toplumun adalete ilişkin beklentilerinin karşılanması konusunda yüksek mahkemelerin 'açıklık ve duyarlılık göstermeleri'nin önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle yüksek mahkemeler, adaletin genel işleyişine ilişkin en doğru ve zengin bilgilere sahip olup, en isabetli gözlemleri yapabilecek konumdadırlar. Edindikleri bu bilgileri ve yargının genel işleyişine ilişkin çözüm önerilerini tüm adalet aktörleri ve toplumla paylaşarak, adalet politikalarına katkı sağlamalıdırlar" dedi.
TEMYİZ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ
Günümüzde temyiz mahkemelerinin görevinin sadece verilen kararların hukuka uygunluğunu incelemekle sınırlı olmadığına vurgu yapan Akarca, şunları kaydetti:
"Temyiz mahkemelerinin; hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanması, bu yolla gereksiz dava açılmasının veya kanun yoluna başvuruların önlenmesi, adli kalitenin yükseltilmesi, halkın yargıya duyduğu güvenin artırılması gibi görevleri de bulunmaktadır. Temyiz mahkemelerinin eğitici ve liderlik rolü; insan kaynakları ve mahkeme yönetimi, stratejik planlama, adalet politikalarına katkı sağlama, etik, şeffaflık, dosya yönetim sistemi ve içtihat yaygınlaştırma gibi birçok alanda detaylı çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Bu konular bazı hallerde oldukça zor, karmaşık ve teknik bir hal alabilir. İşte bu nedenle temyiz mahkemeleri, modern dünyanın kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek teknik ve fiziki alt yapıya sahip olmalı, ayrıca bu zorluklarla baş edecek stratejik bir yönetim anlayışı geliştirmelidir."
Yapıları ve işleyişleri konusunda dünyada büyük bir çeşitlilik olmasına rağmen temyiz mahkemelerinin birçok özelliği ve sorununun ortak olduğunu aktaran Akarca, "Yakın bir tarihe kadar temyiz mahkemelerine özgü uluslararası bir hukuki çerçeve bulunmamaktaydı. Bu konu, genel olarak, mahkemeler, yargı sistemi veya adalete ilişkin uluslararası metinlerde farklı yönlerden ele alınmıştır. Örneğin Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi'nin 8'inci maddesinde temyiz mahkemelerinin kararlarının düzenli şekilde yayımlanması öngörülmüştür" şeklinde konuştu.
Üç kıtadan, 13 ülkeden ve farklı hukuk geleneklerinden gelen yüksek mahkeme başkanları ve ülke başsavcıları ile birlikte "Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet İlkeleri"nin geliştirilmeye Türkiye'nin öncülüğünde başlandığını belirten Akarca, "Yüksek mahkemelerin ve ülke başsavcılıklarının hiçbir ayrımcılık yapmaksızın, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı artırma konusunda uluslararası işbirliğini sağlama çabasının bir sonucu olarak tespit edilen bu ilkeler, kısa sürede yaygınlaşmış ve küresel yargı için de önemli bir referans kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.
YARGI ETİĞİ
Yargıtay'ın son yıllarda çok önemli yapısal reformlar gerçekleştirdiğini belirten Akarca, şöyle konuştu:
"Bu yenilenme ve dünyadaki temyiz mahkemeleri arasında en iyi uygulama örneklerini geliştirme çabası gün geçtikçe ivme kazanarak devam etmektedir. Yargıtay tarafından yürütülen reform çalışmaları etik, şeffaflık ve adli kalite olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edilmiştir. Hem ülkemizde hem de küresel düzeyde yargı etiğinin önemi gün geçtikte daha iyi anlaşılmaktadır. Yargıtay 2017 yılında yüksek uluslararası standartları yansıtan bir yargı etiği sistemi geliştirmiş, temel etik metinlerini, rehberleri, eğitim programlarını ve sosyal medya kullanımına ilişkin Birleşmiş Milletler kılavuzunu Türkçeye çevirerek toplumun istifadesine sunmuştur. Hukukun üstünlüğü ile yargının görevine duyulan saygıyı artırmak, etik değerler ile temel hakların nesiller boyunca anlaşılmasına bağlıdır. Bu nedenle Yargıtay, yargı etiği derslerinin hukuk fakültelerinde yaygınlaştırılmasına da öncülük etmiştir."
İSTANBUL BİLDİRGESİ
Yargıtay'ın liderliğinde ve ev sahipliğinde "Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi (İstanbul Bildirgesi)" geliştirildiğini anımsatan Akarca, "Bildirgenin 2019 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de kabul edilmesi, Yargıtay'ın hukuk devleti ve insan hakları ideallerine bağlılığının en somut ve canlı örneğidir. İstanbul Bildirgesi, yargı bağımsızlığı ve yargıda dürüstlük kavramları üzerine temellendirilen Birleşmiş Milletler standartlarına, 'yargıda şeffaflık' boyutunu eklemiştir. İstanbul Bildirgesinin gücü ve önemi kısa sürede tüm dünyada fark edilmiştir" ifadelerini kaydetti.
ADLİ KALİTENİN ARTIRILMASI
Adli kalitenin artırılmasının, şu an için en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Akarca, şunları aktardı:
"Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin de etkisi ile Yargıtay'ın iş yükünde meydana gelen azalma, Yargıtay'ın asli görevi olan içtihat tutarlılığının güçlendirilmesi bakımından bize tarihi bir fırsat sunmuştur. Tüm Yargıtay camiası olarak, bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmenin heyecanını duyuyoruz. Adli kalitenin yükseltilmesi için yapılması gereken en öncelikli işlerden bir tanesi, ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulanmasıdır. Çünkü ölçülemeyen şey geliştirilemez. Ölçemediğinizi anlayamazsınız. Anlayamadığınızı kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğinizi ise geliştiremezsiniz."
Yargıtay'ın topluma sunduğu adli hizmetin kalitesini artırmak amacıyla son yıllarda etkili mahkeme araçları geliştirdiğine dikkat çeken Akarca, "Dosya İzleme Sistemi, Dosya Eksik Tamamlama Sistemi, Her dosyaya bireysel ilgi gösterilmesine olanak sağlayan raporlama ve izleme yöntemleri sayesinde dairelerimizin iş akışını yönetme kapasiteleri güçlendirilmiştir" şeklinde konuştu.
DAİRELERDE İŞ SÜREÇLERİ
İş süreçlerine ilişkin standartlar geliştirilerek yapılan detaylı rehberliğin, dosyaların daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılmasına imkan sağladığını belirten Akarca, şöyle konuştu:
"Hukuk dairelerinin ortalama temyiz süresi 2020 yılında Avrupa Konseyine üye ülkelerin ortalamasının altına düşmüştür. Ceza daireleri bakımından da 2023 yılında aynı sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Uluslararası alanda mahkemelerin performansını ölçmeye yönelik göstergelerin bir kısmını da ölçme ve değerlendirme sistemimize dâhil ettik. Bu şekilde şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik bakımından da ilerleme sağladığımızı söyleyebilirim. Gerekçeli kararlarının yazımına ilişkin şu an geliştirme çalışmaları devam eden rehberi de gelecek yılın başından itibaren uygulamaya geçirmeyi planlıyoruz. Yargı bağımsızlığının bir bileşeni olan eğitim konusu da önem verdiğimiz ana başlıklardan bir tanesidir. Aynı zamanda içtihat yaygınlaştırma stratejimize uygun şekilde, Yargıtay kararlarının bilişim sistemi üzerinden doğru ve güncel şekilde toplumda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu iki konu Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğümüz Proje çerçevesinde planlanmış olup, çalışmaların en geç bir yıl içinde tamamlanması beklenmektedir."
Çalıştayın açılışına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ve yargı mensupları katıldı.