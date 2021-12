Yargıtay Başkanı Akarca’dan önemli açıklamalar

İSTANBUL BİLDİRGESİ



Yargıtay'ın liderliğinde ve ev sahipliğinde "Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi (İstanbul Bildirgesi)" geliştirildiğini anımsatan Akarca, "Bildirgenin 2019 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de kabul edilmesi, Yargıtay'ın hukuk devleti ve insan hakları ideallerine bağlılığının en somut ve canlı örneğidir. İstanbul Bildirgesi, yargı bağımsızlığı ve yargıda dürüstlük kavramları üzerine temellendirilen Birleşmiş Milletler standartlarına, 'yargıda şeffaflık' boyutunu eklemiştir. İstanbul Bildirgesinin gücü ve önemi kısa sürede tüm dünyada fark edilmiştir" ifadelerini kaydetti.



ADLİ KALİTENİN ARTIRILMASI



Adli kalitenin artırılmasının, şu an için en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Akarca, şunları aktardı:



"Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin de etkisi ile Yargıtay'ın iş yükünde meydana gelen azalma, Yargıtay'ın asli görevi olan içtihat tutarlılığının güçlendirilmesi bakımından bize tarihi bir fırsat sunmuştur. Tüm Yargıtay camiası olarak, bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmenin heyecanını duyuyoruz. Adli kalitenin yükseltilmesi için yapılması gereken en öncelikli işlerden bir tanesi, ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulanmasıdır. Çünkü ölçülemeyen şey geliştirilemez. Ölçemediğinizi anlayamazsınız. Anlayamadığınızı kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğinizi ise geliştiremezsiniz."



Yargıtay'ın topluma sunduğu adli hizmetin kalitesini artırmak amacıyla son yıllarda etkili mahkeme araçları geliştirdiğine dikkat çeken Akarca, "Dosya İzleme Sistemi, Dosya Eksik Tamamlama Sistemi, Her dosyaya bireysel ilgi gösterilmesine olanak sağlayan raporlama ve izleme yöntemleri sayesinde dairelerimizin iş akışını yönetme kapasiteleri güçlendirilmiştir" şeklinde konuştu.



DAİRELERDE İŞ SÜREÇLERİ



İş süreçlerine ilişkin standartlar geliştirilerek yapılan detaylı rehberliğin, dosyaların daha kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılmasına imkan sağladığını belirten Akarca, şöyle konuştu:



"Hukuk dairelerinin ortalama temyiz süresi 2020 yılında Avrupa Konseyine üye ülkelerin ortalamasının altına düşmüştür. Ceza daireleri bakımından da 2023 yılında aynı sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Uluslararası alanda mahkemelerin performansını ölçmeye yönelik göstergelerin bir kısmını da ölçme ve değerlendirme sistemimize dâhil ettik. Bu şekilde şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik bakımından da ilerleme sağladığımızı söyleyebilirim. Gerekçeli kararlarının yazımına ilişkin şu an geliştirme çalışmaları devam eden rehberi de gelecek yılın başından itibaren uygulamaya geçirmeyi planlıyoruz. Yargı bağımsızlığının bir bileşeni olan eğitim konusu da önem verdiğimiz ana başlıklardan bir tanesidir. Aynı zamanda içtihat yaygınlaştırma stratejimize uygun şekilde, Yargıtay kararlarının bilişim sistemi üzerinden doğru ve güncel şekilde toplumda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu iki konu Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğümüz Proje çerçevesinde planlanmış olup, çalışmaların en geç bir yıl içinde tamamlanması beklenmektedir."

Çalıştayın açılışına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ve yargı mensupları katıldı.