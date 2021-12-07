Haberler Gündem Haberleri ABD’de ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 7.12.2021

ABD’de ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı

SUAT SALGIN
ABD’de ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı
MUĞLA Dalaman Deniz Hava Üssü'nde hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 6 ay önce eğitim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Astsubay Çavuş Onur Özsoy (26), aynı evi paylaştıkları arkadaşları tarafından ölü bulundu. Türkiye'ye getirilen Özsoy, dün memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesindeki Orta Cami'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törende, Özsoy'un babası emekli öğretmen Raif Özsoy ve emekli hemşire annesi Sülbiye Özsoy, gözyaşlarına boğuldu. Özsoy'un meçhul ölümüyle ilgili olarak, Türk ve ABD güvenlik güçleri tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA