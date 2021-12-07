ABD’de ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA
Dalaman Deniz Hava Üssü'nde hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 6 ay önce eğitim için Amerika Birleşik Devletleri
'ne gönderilen Astsubay Çavuş Onur Özsoy (26), aynı evi paylaştıkları arkadaşları tarafından ölü bulundu. Türkiye
'ye getirilen Özsoy, dün memleketi Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesine bağlı Altınova Mahallesindeki Orta Cami'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törende, Özsoy'un babası emekli öğretmen Raif Özsoy
ve emekli hemşire annesi Sülbiye Özsoy, gözyaşlarına boğuldu. Özsoy'un meçhul ölümüyle ilgili olarak, Türk ve ABD
güvenlik güçleri tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.