CHP ve HDP birbirinin ruh ikizi

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, katıldığı A Haber
canlı yayınında CHP ile HDP işbirliği, Kılıçdaroğlu'nun Mersin
mitingi ve TÜİK baskınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'TALİMAT DEMİRTAŞ'TAN'
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tutuklu eski eş Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın çağrısı üzerine Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de miting yaptığını ifade eden Aksal, "Mitingde işsiz gençler diye çıkardığı isimlerden biri FETÖ'cü. Sözde Atatürk'ün partisi dedikleri CHP'nin geldiği nokta tam olarak bu. CHP, HDP'nin kontrolündeki PKK'nın yörüngesine girdi. Bu durum CHP adına üzücü bir hal.
Meclis'te konuşma yapanlara baktığınız zaman CHP'li mi HDP'li mi ayırmakta zorlanıyorsunuz. CHP ve HDP birbirlerinin ruh ikizi oldular. Kemal Kılıçdaroğlu
'nun 'helalleşme' çıkışına da en büyük destek Demirtaş'tan geldi" diye konuştu.
'AMACI ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK'
Aksal sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet 15 Temmuz'da darbelere geçit vermeyeceğini ortaya koydu. Artık başka yollara tevessül ediyorlar. Kılıçdaroğlu memurları tehdit ediyor ve çeşitli provokasyonlar deniyor. TÜİK'e gidiyor ve baskın yapıyor. Amacı tamamen ülkeyi karıştırmak. Demirtaş'ın, FETÖ'nün ve dış güçlerin çağrılarıyla bu ülkede sokak hareketleri çıkartmaya çalışıyorlar. Bu ülkede Gezi benzeri olayları yeniden yaşatmak istiyorlar."
Türkiye
'nin güçlenmesinden ve tam bağımsız olmasından rahatsız olan dış güçlerin yerli işbirlikçileri bulunduğunu kaydeden Aksal, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde inanılmaz mesafeler kaydetti her alanda. Şimdi Akdeniz
ve Karadeniz
'de kendi doğalgazımızı arıyoruz. Askeri darbelerle bir girişim yaptılar olmadı, şimdi ekonomi üzerinden saldırıyorlar. Çok ciddi bir faiz lobisi var. Çalışmadan para kazanmaya alışan kesim faizin düşmesinden ciddi şekilde rahatsız. Dünya hiç beklenmedik bir süreçten geçiyor pandemiyle birlikte. Türkiye bu süreci kuvvetli bir şekilde atlattı. Biz saldırılara kulak asmayacağız ve üretmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.