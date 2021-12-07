Giriş Tarihi: 7.12.2021

CHP ve HDP birbirinin ruh ikizi ANKARA

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon’u Başkanı Fatma Aksal, CHP ve HDP’nin işbirliğini değerlendirdi: CHP ve HDP birbirlerinin ruh ikizi oldu. CHP, HDP’nin kontrolündeki PKK’nın yörüngesine girdi