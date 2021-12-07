CHP'li Tümdeniz Çelebi yine tehdit etti küfürler savurdu! "Mafyavari bir başkan yardımcısı kabul edilemez"

İŞTE O KÜFÜR VE HAKARETLER

Tümdeniz Çelebi'nin aradığı Mehmet Akma telefonu "Alo, buyur" diyerek açtıktan sonra CHP'li Çelebi, "Bana yerini söyle tam olarak neredesin" diye sordu.

Mehmet Akma: "Ya sen ne ayaksın ya?

Tümdeniz Çelebi: "Oğlum senin o ayağını g...ne s.... ha. Sen neredesin nerede?

Akna: Ya sen ne biçim konuşuyorsun öyle küfürler falan.

Çelebi: Se niye yalan söylüyorsun lan. Neredesin söyle oraya geleceğim.

Akna: Savcılığa gidiyorum bu ses kayıtlarıyla gel yiyiyorsa

Çelebi: Senin ..na koyarım ben. Hepsini de kaydet geliyorum. P.., ağlayarak benden para istedin sen. Üç kuruşa kendini satan adamsın lan sen.

Akna: Ya sen herkese ağlayarak para istemedin mi diyorsun. Levent'e para verdin, ona para verdin.

Çelebi: Para istemedin mi .ya... ? Ağlamadınız mı lan it gibi benim karşımda?

Akna: Terbiyesizlik yapma lan sen kimsin de senden para isteyeceğim ?

Çelebi: Senin a... .s... bak. Ben Belediyenin karşısına çıktım oğlum. Adamsan gel burda konuş. Ananı ..kerim bak senin.

Kayda alınan 21 dakikalık telefon görüşmesinde ağıza alınmayacak küfürler eden CHP'li Tümdeniz Çelebi, görüşme sırasında Mehmet Akma'yı ölümle tehdit etmeyi de sürdürdü.