FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İSTANBUL
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ
'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 14 ilde operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden 15'inin subay, 5'inin astsubay, 1'inin ihraç edilmiş eski askeri personel, 20'sinin kapatılan askeri okul öğrencisi, 6'sının da FETÖ'nün sivil mahrem imamları olduğu kaydedildi. -