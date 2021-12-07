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Giriş Tarihi: 7.12.2021

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
EMİR SOMER EMİR SOMER
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 14 ilde operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden 15'inin subay, 5'inin astsubay, 1'inin ihraç edilmiş eski askeri personel, 20'sinin kapatılan askeri okul öğrencisi, 6'sının da FETÖ'nün sivil mahrem imamları olduğu kaydedildi. -
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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
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